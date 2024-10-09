Липчанка София Кузнецова завоевала серебро Кубка России по пауэрлифтингу в Ноябрьске. Состязания стартовали 4 октября и завершатся 13 числа.

София Кузнецова выступала в весовой категории до 47 кг. Девушка сделала присед со штангой в 125 кг, а также жим в 70 кг и становую тягу в 160 кг. Общий вес, набранный Кузнецовой, составил 355 кг. По итогам выступления ей присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». К Кубку России София Кузнецова готовилась вместе с тренером Андреем Аксёновым.

«Наши спортсмены неоднократно демонстрировали уровень своего мастерства на состязаниях всероссийского и международного уровней. Их успехи — гордость для региона и вдохновение для мальчишек и девчонок, которые решили связать жизнь со спортом. В свою очередь, нами проводится комплексная работа по развитию спортивной инфраструктуры: делаем ремонт, закупаем оборудование, экипировку, строим новые объекты. Надеемся, это принесёт нашему региону ещё больше побед и наград», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.