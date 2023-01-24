Еще одной наградой пополнилась копилка мастера спорта международного класса из Липецка Кристины Королёвой. На этот раз она завоевала серебро 41-х всероссийских соревнований «Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина». Результат липчанки – 188 см. Победу она уступила лишь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене.

Соревнования проходили в Челябинске. Учебно-спортивный комплекс «Манеж» УралГУФК собрал около 170 спортсменов из 19 субъектов Российской Федерации. В соревнованиях принимали участие чемпионы и участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, победители международных и российских соревнований.

«Приятно, что у Липецкой области есть успехи не только в развитии массового спорта, но и победы на соревнованиях высокого уровня. Это говорит о том, что в регионе создана хорошая тренировочная база», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.