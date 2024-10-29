Липчанка Наталья Крысанова завоевала золото «Абилимпикса» в компетенции «Швея», категория «Студенты». Такую высокую награду Липецкая область получила впервые за всё существование конкурса. Девушка может сшить все что угодно: от нижнего белья до модного платья. На чемпионате «Абилимпикс» для людей с ОВЗ за считанные часы участникам нужно было сшить сложное изделие — жилет. Липецкая швея с этим задание справилась лучше всех.

Наталья Крысанова учится в Центре реабилитации «Сосновый бор», умеет не только шить, но и вязать. После обучения она получит свидетельство о рабочей профессии и сможет работать по специальности.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ объединил представителей из 89 регионов России по 50 основным и 11 компетенциям из различных отраслей экономики. В этом году также липецкий шеф-повар Александр Кожевников взял «серебро» в компетенции «Поварское дело» в категории «Специалисты».

«Подобные чемпионаты становятся пространством равных возможностей, где каждый может продемонстрировать свои таланты и навыки. Жители нашего региона участвуют в этих состязаниях ежегодно, и результаты всегда достойные. Эти липчане, несмотря на физические ограничения, сумели достичь высокого профессионального уровня и продолжают развиваться», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.