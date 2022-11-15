Читайте нас в

Липчанка Дарья Денисова стала победительницей Межрегионального турнира по дзюдо, который состоялся в Туле. Соревнования проходили среди юношей 7 – 15 лет и девочек 12 – 13 лет. Дарья оказалась сильнейшей в весовой категории до 57 килограммов.

Теперь Дарья примет участие в финале «Динамовской лиги по дзюдо», которая состоится 3 декабря в Москве. Участники финала определяются по результатам трех этапов соревнований. Липецкая дзюдоистка – лидер рейтинга.

«Победы юных липчан всегда радуют. Прекрасно, что молодое поколение занимается спортом и достигает выдающихся результатов», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.