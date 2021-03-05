Приятный подарок накануне Международного женского дня получила липчанка Мария Кондакова. Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко вручил ей юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Награда искала её несколько месяцев и изначально была отправлена совсем в другой город. Много лет Мария Григорьевна жила в Благовещенске. Недавно женщина переехала к дочери в Липецк, а медаль отправилась в Амурскую область. К счастью, награда всё же была доставлена по нужному адресу.

«Это тот случай, когда награда нашла своего героя буквально, – отметил Александр Рябченко. – Очень приятно встречаться с теми, кто внёс вклад в великую победу, иметь возможность лично благодарить ветеранов и тружеников тыла за их героизм и самоотверженность. Они совершили невозможное и мы должны это помнить и ценить».

Марию Кондакову война застала, когда ей было 10 лет. Во время Великой Отечественной она жила в Благовещенске – пекла хлеб для фронта. После победы над немецко-фашистикими захватчиками осталась на Дальнем Востоке. Более 40 лет работала на швейной фабрике. Сейчас Мария Григорьевна, несмотря на солидный возраст, не сидит без дела, занимается творческим делом – вышивает полотенца, которые сегодня подарила всем своим гостям.