Липчанки интересуются вакансиями на заводах

Это показала сегодняшняя ярмарка вакансий для женщин. Соискательницам предлагали здесь работу со стабильной заработной платой от 50 000 до 120 000 рублей.

Наиболее активно женщин интересовали вакансии ООО «Электротехническая компания «ДоброСтрой», ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» и ООО «Неместные». Также значительный интерес проявили к филиалу АО «РПР Энерго» (Квадра) и к ООО «Липецкий Механический Завод».

Работодатели ли же искали инженеров, в том числе по охране труда, аппаратчиков химводочистки, диспетчеров, операторов станков с ЧПУ, продавцов, поваров и других специалистов.

В целом же, участниками ярмарки стали ведущие работодатели региона, представляющие широкий спектр отраслей – от промышленности и транспорта до сельского хозяйства, энергетики, банковского сектора и государственных структур.

Консультации на ярмарке получили 185 человек. Из них 87 заполнили анкеты на трудоустройство, а 56 получили приглашение на собеседование.

– Специализированные ярмарки высоких заработных плат для женщин успешно зарекомендовали себя как эффективный формат. С каждым мероприятием интерес к ним растёт. С начала года мы уже провели 7 ярмарок, которые посетили более 1000 женщин – как за весь прошлый год. Работу нашла 321 женщина. Ключевые преимущества остаются неизменными: доступ к эксклюзивным предложениям от ведущих работодателей, значительная экономия времени за счет прямого диалога с компаниями и профессиональные консультации по трудоустройству. Мы создаем условия, где каждая женщина может найти работу, соответствующую её амбициям и опыту. Это реальная возможность не только улучшить финансовое положение, но и уверенно реализовать свои профессиональные цели, – отмечает заместитель директора центра занятости населения Липецкой области Татьяна Полосина.