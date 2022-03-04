В первые весенние дни, в преддверии женского дня 8 Марта хотим внимательнее посмотреть на липецких женщин и языком цифр рассказать, какие они, наши землячки.

По последним данным в Липецкой области проживает более 612 тысяч женщин. Они составляют 54% населения области. 401 тысяча из них – горожанки. Численность женщин превышает численность мужчин на 96 тыс. человек. В городе превышение женского населения больше, чем на селе (1224 и 1122 женщины на 1000 мужчин соответственно). Можно порадоваться за липецких мужчин, ведь на каждые десять из них приходится 12 женщин. И текущая статистика не обнадеживает: диспропорция полов пока остается неизменной. Этому есть обоснование – более высокая продолжительность жизни у женщин. В нашем регионе в среднем женщины живут 76 лет, мужчины – 65 лет.

Не последнюю роль в этом играет отношение женщин к собственному здоровью. Так, по данным ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения 10% липчанок строго следуют правилам здорового образа жизни – никаких сигарет, минимум алкоголя и соли, максимум овощей в рационе, высокая физическая активность. Почти 52% — умеренно привержены к здоровому образу жизни, т. е. иногда не соблюдают один из вышеперечисленных критериев. И хотя липецкие женщины меньше, чем мужчины занимаются спортом – 29% против 33%, зато курит всего 6% представительниц слабого пола (а на селе и того меньше – 3%), тогда как любящих затянуться сигаретой мужчин 39%.

Долгий женский век, конечно, радует, но доживает его большинство женщин в одиночестве. Стабильное превышение числа женщин над мужчинами начинается с 42-летнего возраста. На начало 2021 года возрастная группа женщин 85+ насчитывала 15 тыс., а мужчин только 4 тыс. Как видим, разница почти в 4 раза в пользу женщин. Вековой юбилей отметили 60 женщин, мужчин, перешагнувших столетний рубеж, в два раза меньше – 28 человек.

Замуж липчанки чаще всего выходят в возрасте 20-24 года. А самый большой выбор у девушек в возрасте 26 лет: на тысячу юношей приходится 880 девушек. Для сведения: самыми дефицитными по количеству мужчин являются города Лебедянь, Липецк, Усмань, Чаплыгин (около 45%). Немного больше мужского населения проживает в Елецком и Липецком районах (48%).

Ранние браки ушли в прошлое, но в прошедшем году двенадцать невест вышли замуж в 16 лет, 38-ми барышням не исполнилось и 18-ти лет. Однако 116 дам заключили брак в возрасте 60+, а две самые пожилые невесты отметили 80-летний юбилей.

В области по последним данным насчитывалось более 250 тысяч женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет), что составляет 41% от общей их численности. Ежегодно их становится меньше – за последние пять лет снижение произошло более чем на 19 тысяч. Уменьшение потенциальных рожениц сказывается и на показателях рождаемости. Если в 2015 году на тысячу женщин в репродуктивном возрасте приходилось 50 рождений, то сейчас – 37. В 2021 году появилось на свет 9 тыс. младенцев, среди них 4,4 тыс. девочек, кстати, в день 8 Марта родились 22 малышки. На каждую сотню мальчиков родились 94 девочки. Уровень рождаемости за последние пять лет снизился с 12 до 8 родившихся на тысячу человек населения.

Современные женщины позже становятся матерями. Средний возраст мам с каждым годом увеличивается: в 2020 году он составил 29 лет, еще десять лет назад он равнялся 27-ми годам. Связывают это с желанием женщин получить образование, сделать карьеру.

Сегодня более 270 тысяч женщин заняты в экономике области (49% от общего числа работающих). 37% из них имеют высшее образование, 33% – среднее профессиональное, тогда как у мужчин – соответственно 24% и 30%. Женщина может работать практически в любой профессии. И все же в структуре занятости женский труд преобладает в образовании (85%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (88%), оптовой и розничной торговле (77%). Среди руководителей доля женщин составила 57%.