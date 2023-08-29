Уникальная программа «Мама-предприниматель» пройдет в Липецкой области с 25 по 29 сентября. Участники получат новые знания и навыки, необходимые для ведения бизнеса, а также смогут побороться за грант в размере 100 тысяч рублей. Участие бесплатное. Заявки принимаются на официальном портале программы мамапредприниматель.рф до 15 сентября.

Проект реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор – Минэкономразвития России. Соорганизаторы – Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП», Союз женщин России. Подробнее об условиях программы можно узнать по телефону: 8-800-301-76-75 или в центре «Мой бизнес» по адресу: Липецк, ул. Кузнечная, 8.

«Поддержка предпринимательской инициативы – важная задача, если мы хотим чтобы у нас в конечном итоге был устойчивый сектор МСП. Оборот малых предприятий в регионе показывает стабильный рост, что говорит о правильности выбранного курса», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.