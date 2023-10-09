Финальный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялся в Парке науки и искусства «Сириус». Его участниками стали победители отборочных этапов в университетах-партнерах олимпиады. После итоговых испытаний студентка Липецкого филиала Финуниверситета Оксана Ролдугина победила по направлению «Экономика; финансы и кредит; экономическая безопасность», а еще получила звание «Самый активный участник мастер-классов». Ельчанка Дарья Сухарева вошла в число призеров олимпиады среди школьников, отмечена как самый активный участник панельных дискуссий и за работу в подготовке урока «Разговоры о важном».

Всего в олимпиаде участвовало около 500 школьников и студентов из 19 стран мира. Финалисты приняли участие в масштабной программе: мастер-классах, панельных дискуссиях, деловой программе, а также во встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В число победителей вошли 24 школьника и 71 студент из России.

«Очень рад за липчан, принявших участие в олимпиаде и доказавших свои отличные знания. Подобные мероприятия — это проверка не только книжных знаний по предмету, но и умения мыслить нестандартно, искать оптимальные решения. Очень полезные навыки, которые нужно развивать и тренировать», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Координацию и подготовку участников олимпиады от Липецкой области осуществляет региональный центр финансовой грамотности.