Федеральный проект «Мама-предприниматель», проходящий в регионе в четвертый раз, объединил 40 липчанок. С 25 по 29 сентября они будут бороться за грант на открытие своего дела. В центре «Мой бизнес» они пройдут бесплатный тренинг-интенсив с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой.

В этом году Корпорация МСП полностью обновила образовательную программу. Участницы пройдут все этапы подготовки бизнес-проекта «под ключ»: от замысла и разработки гипотезы до составления дорожной карты развития, разработки стратегии и упаковки готовой идеи. На заключительном этапе пройдет конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. Победительница получит грант в размере 100 000 рублей. У участниц уже есть идеи для бизнеса. Так, Светлана Селихова из Усмани мечтает открыть свою блинную – производить полуфабрикаты из натуральных ингредиентов. Анна Мусина из Липецка собирается организовать авторскую мастерскую семейных событий в ивент-формате. «Замечательно, что матери, посвятившие себя воспитанию детей, смотрят на мир шире и хотят быть полезными не только своей семье, но и приносить пользу обществу», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте мамапредприниматель.рф.