Воспитанницы липецкой школы танцев «DEMOS» Полина Деулина и Варвара Мельниченко завоевали серебро в дисциплине «чир фристайл двойка» на всероссийских соревнованиях в Южно-Сахалинске. А представительницы танцевального коллектива «ART OF DANCE» Алина Беликова и Анастасия Артемова получили бронзу в дисциплине «чир джаз двойка».

Также в рамках турнира состоялся фестиваль «Весенний». Его победительницей в дисциплине «чир хип-хоп» стала Мария Демихова из клуба «DEMOS». Межрегиональные соревнования по чир спорту, фестиваль «Весенний» и турнир среди начинающих «Cheer Fest» собрали на базе учебно-тренировочного центра «Восток» более 680 спортсменов из 26 российских регионов, которые представляли 47 клубов.