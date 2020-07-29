Липчанку будут судить за попытку убийства сожителя

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, 19 апреля 2020 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, нанесла лежащему на диване сожителю удар ножом в живот. При этом она осознавала возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде его смерти, так как удар нанесла в место расположения жизненно важных органов, причинив тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни.

Испугавшись последствий, фигурантка обратилась за помощью к соседям, которые вызвали бригаду медиков. 38-летний мужчина был госпитализирован и лишь благодаря вовремя оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления фигурантка признала частично, выдвинув версию об отсутствии умысла убивать сожителя. Её доводы следствие расценило, как попытку уменьшить степень вины, и опровергло собранными доказательствами. В их числе показания свидетелей, протоколы следственных действий и судебных экспертиз, что позволило в кратчайшие сроки материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.