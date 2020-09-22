Липчанку признали виновной в убийстве бывшего сожителя. Мужчина вмешивался в личную жизнь и не желал покидать квартиру

Октябрьский районный суд г. Липецка постановил приговор, которым признал 43-летнюю липчанку виновной в совершении убийства, т.е. в умышленном причинении смерти другому человеку, говорится в сообщении пресс-службы Липецкого областного суда.

Как установил суд, 17 февраля 2020 года в промежуток времени между 11 и 12 часами 43-летняя женщина находясь в квартире в Липецке нанесла 40-летнему мужчине один удар кухонным ножом в область задней поверхности грудной клетки. В результате ранения потерпевший быстро скончался.

Женщина признала свою вину и способствовала раскрытию и расследованию преступления. Она сообщила, что на протяжении длительного времени сожительствовала с потерпевшим. Но он стал вести аморальный образ жизни, “уходил в запой”, с 2016 года они расстались. Мужчина не имел определённого места жительства, ночевал на чердаке её дома. Иногда потерпевший приходил к ней, при этом ревновал к другим мужчинам. В день убийства он снова пришёл в квартиру к женщине и выражал недовольство её отношениями с новым сожителем. Липчанка стала выпроваживать гостя из квартиры, но он отказывался уходить. Тогда она схватила нож и нанесла им удар в спину.

Женщина первоначально пыталась скрыть следы преступления. Так, она смыла с ножа кровь, отправилась к соседям, сообщила, что в её квартире труп, просила помочь перенести тело на чердак, но соседи отказались и рекомендовали вызвать полицию. Липчанка так и поступила, но сообщила органам правопорядка, что не имеет к смерти потерпевшего никакого отношения. Однако на следующий день она созналась в убийстве и написала явку с повинной.

Оценив все доказательства по делу в их совокупности, суд счёл вину подсудимой полностью доказанной. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновной, смягчающие обстоятельства (явку с повинной, признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления). Суд под председательством судьи Людмилы Кузнецовой назначил 43-летней липчанке наказание виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд путём подачи апелляционной жалобы.