Осенняя призывная кампания началась сегодня во всех военкоматах страны, в том числе в Липецкой области. Задание для Липецка по отправке солдат-срочников составляет 400 человек. Первая отправка состоится уже через неделю, 7 ноября. В этот день служить поедут пять липчан, на следующий день – 22 и так далее. Для всех групп будут организованы торжественные отправки.

По словам военного комиссара Липецка Дмитрия Горкина, служить наши ребята отправятся в регионы Западного военного округа. Это Московская, Ленинградская, Калининградская области и ряд других. В воинских частях, куда их определят, они проведут ровно год. Никакие передислокации им не грозят.

Традиционно в первые дни призыва в военкоматах особенно многолюдно. Сотрудники стараются обследовать как можно больше молодых людей, получивших повестки, чтобы у тех осталось время побыть с семьей и подготовиться к отправке.

Повестки в каждый призыв получают 2,5-3 тысячи липчан, подходящих по возрасту. Все они обязаны явиться в военкомат, за исключением молодых людей, неспособных к передвижению. Большинство из них получают отсрочки, чаще всего – из-за учебы. Также отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья. По последней причине негодными к службе признаются примерно 5-10% призывников.

В военкомате молодые люди проходят медицинское обследование и профессиональный отбор, заключающийся в психологическом тестировании на восприимчивость и эмоциональность. Если у юноши имеются справки о каких-либо заболеваниях, их нужно принести с собой. Если в ходе медосмотра появляются подозрения на определенные недуги, молодого человека отправляют на дополнительное обследование в медицинское учреждение. После прохождения всех кабинетов, призывная комиссия назначает день отправки и сообщает призывнику род войск.

В назначенный призывной комиссией день юноши должны будут явиться на сборный пункт. Что взять с собой, напомнит специальная памятка. Это небольшой набор предметов первой необходимости, документы и кнопочный телефон. Все остальное – военную форму, продуктовый набор и несессер со средствами личной гигиены – солдаты получат на сборном пункте.

Большинство липчан, подлежащих призыву, идут в армию осознанно. Многие из них сотрудничают с военкоматом с весны. Именно тогда формировались списки на обучение в ДОСААФ на военно-учетную специальность водителя определенных категорий. Желающих получить такое водительское удостоверение, как правило, больше, чем того требует задание.

«Призывная кампания этой осени проходит в штатном режиме за исключением переноса даты начала. Уверен, на выполнении задания это никак не отразится», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Решение перенести осенний призыв на месяц в России принято для того, чтобы военкоматы спокойно завершили частичную мобилизацию, а следом без суеты и каких-либо накладок взялись за традиционную призывную кампанию.