Для борьбы с гололедицей в Липецке заготовлено 22 тысячи тонн пескосоляной смеси и 2,9 тысячи тонн технической соли. Всего же для обработки улиц областному центру в предстоящий осенне-зимний период требуется 30 тысяч тонн пескосоляной смеси и 7 тысяч тонн технической соли. Договоры на поставку оставшихся противогололедных материалов заключены. То есть в целом город к началу заморозков готов. Об этом на оперативном совещании у губернатора доложила глава Липецка Евгения Уваркина.

На уборку снега и борьбу со скользкими на улицами будет направлено около 65 единиц техники управления благоустройства Липецка. Весь подвижной состав учреждения переоборудован на 99% и оснащен спутниковой системой навигации для отслеживания маршрутов уборки. Помимо собственной техники, город в случае сильных снегопадов планирует привлекать сторонние организации, специализирующиеся на вывозе снега. Они смогут предоставить еще более 60 единиц спецтехники. А для расчистки частного сектора и внутриквартальных проездов – дополнительно до 30 машин.

Елец полностью готов к зимнему ненастью, сообщил глава города Евгений Боровских. Закуплено 10 тонн пескосоляной смеси и более 4 тонн реагентов с мраморной крошкой. Для содержания уличной дорожной сети подготовлено 43 единицы спецтехники, в том числе семь – приобретенных только в этом году.

«Снега у нас в этом году еще не было, но температура ниже нуля уже опускалась, это означает, что в любой момент на дорогах может образоваться гололедица. Важно не допустить дорожных коллапсов, аварий и связанных с ними травм», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.