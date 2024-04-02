Стали известны лауреаты I Всероссийской премии «Туристические города». Итоги подвели в Воронеже во Дворце культуры железнодорожников. В финале принимали участие делегации 64 городов из 42 регионов страны.

Липецкая область была отмечена дважды. Липецк удостоен специальной награды «За лучший проект в области развития инклюзивного туризма» — за автобусный маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Липецк — история и современность». Елец занял второе место в номинации «Город культурно-познавательного туризма». Елец представлен как купеческий город с богатой историей и множеством музеев, а также презентованы событийные мероприятия, в числе которых фестивали «Русборг», «Антоновские яблоки», музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова.

Премия «Туристические города» — это новая награда, присуждаемая муниципальным образованиям и отдельным населенным пунктам России в рамках проекта #РоссияВдохновляетНаПутешествия. Организатор – Туристско-информационный центр Воронежа при поддержке Администрации Воронежа.

«Липецкая земля богата красивыми местами и историческими достопримечательностями. Кроме того, липчане успешно развивают новые туристические направления, такие как сельский, событийный, спортивный, экологический туризм. У нас гости действительно могут найти отдых на любой вкус», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.