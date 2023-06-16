Первый скоростной поезд отправится из Воронежа в Липецк 25 июня. Серия тестовых поездок начинается в рамках проекта «Соединяя Черноземье». Они также запланированы на 9 и 23 июля, 13 и 27 августа.

Как сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области, расписание пока выглядит так: поезд №7141 «Воронеж – Липецк» будет отправляться в 7.55. В Липецк он должен прибывать в 9.43. Поезд «Липецк – Воронеж» будет отправляться в 17.51 и прибывать в 19.34. По пути он остановится на станциях Графская и Усмань.

Если вы не льготник, стоимость билета составит 353 рубля. В конце августа специалисты управления дорог и транспорта совместно АО «ППК «Черноземье» решат, будет ли этот поезд курсировать регулярно.