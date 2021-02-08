Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-декабре 2020 года составил 81607,4 млн. рублей, или 116,0% к уровню 2019 года. Такие цифры приводит Липецкстат.
В январе-декабре 2020 года организациями всех форм собственности и населением построено 9460 квартир. Общая площадь введенных жилых зданий составила 1203,3 тыс. кв. метров, или 96,0% к уровню 2019 года. Основная доля введенного жилья приходится на город Липецк (48,0%), Липецкий (10,5%), Грязинский (5,7%) и Усманский (5,2%) районы.
Населением за счет собственных и заемных средств построено 1022,8 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 85,0% от общего объема жилья, введенного в январе-декабре 2020 года. По сравнению c 2019 годом ввод индивидуального жилья увеличился на 85,1 тыс. кв. метров, или на 9,1%.
В расчете на 1000 населения в целом по области в январе-декабре 2020 года построено 1056,1 кв. метров жилья.
Жилищное строительство в январе-декабре 2020 года
В январе-декабре 2020 года за счет нового строительства и реконструкции в области введены следующие мощности:
- комбикормовый цех производительностью 120 тонн в сутки;
- по производству 30 тыс. тонн химических средств защиты растений;
- по производству 90 тонн в смену цельномолочной продукции;
- помещения для крупного рогатого скота на 1100 мест;
- тепличные комбинаты площадью 63 га; зерносеменохранилища на 13 тыс. тонн;
- хранилища для картофеля, овощей и фруктов на 13 тыс. тонн;
- сенохранилища на 8 тыс. тонн; 1,5 тыс. га орошаемых земель;
- линии электропередачи протяженностью 122 км;
- трансформаторные понизительные подстанции мощностью 73 тыс. кВ.А; торговые предприятия и торгово-офисные центры площадью 18 тыс. кв. метров;
- общетоварные склады площадью 29 тыс. кв. метров;
- автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью 11 км;
- мост длиною 127 погонных метров; гостиницы на 46 мест.