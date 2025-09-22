Липецк на все выходные стал центром народной культуры

Фестиваль традиционной русской культуры «Мусаткин двор 2025» прошел на Городище в Липецке 20-21 сентября. Для зрителей были подготовлены театрализованные реконструкции обрядов, бытовавших на территории липецкого края в старину, мастер-классы по исконным ремеслам и рукоделию Руси, а также традициям, входящим в реестр объектов нематериального культурного наследия региона.

Особый интерес вызвали площадки, где можно было испечь лепешку, а прежде – самостоятельно обмолотить для этого зёрна и сделать муку, сфотографироваться в интерьерах деревенской избы, послушать народный фольклор – наигрыши, частушки, страдания. Также гостей ждала спортивная зона с силовыми забавами, показательным выступлениями и тренировками по боевым дисциплинам. Безусловно не обошлось без сытных рядов, где почти все блюда были с местным колоритом, и сувенирной ярмарки. Заключительными аккордами каждого дня фестиваля становились концерты. В субботу выступал этнопроект «Коленкоръ», в воскресенье – POBEDA, OUTEN.

«Этот фестиваль показывает многообразие народной культуры и обычаев липчан. Организаторы постарались презентовать их масштабно, колоритно, так, чтобы это вызвало не только интерес, но и гордость за наследие региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов с целью сохранения русской народной культуры Липецкой области и соседних регионов.