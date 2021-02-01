Стали известны результаты первого Всероссийского конкурса на лучшее муниципальное образование России в сфере повышения качества жизни населения, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для участия на рассмотрение комиссии конкурсантам следовало направить анкеты, заполненные по итогам 2019 года и содержащие 33 статистических показателя. Среди них – среднемесячная зарплата горожан, уровень безработицы и площадь введенного нового жилья. Специалисты профильного департамента администрации Липецка также приложили информацию о социально-экономическом развитии областного центра за 2019 год.

Конкурс собрал порядка 100 муниципальных образований – участников. Помимо призёров, жюри определило лучших по отдельным видам работы. Липецк признан победителем в одной из восьми номинаций «За высокое качество муниципального управления».

Стоит отметить, что конкурс проводился в целях повышения эффективности деятельности муниципальных образований по созданию комфортных условий для проживания граждан, выявления положительного опыта и поощрения за достижения в этой сфере. Его организатором выступил Издательский дом «Бюджет».