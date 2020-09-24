Липецк назвали в числе городов, где “нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро”

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) Дамир Мухетдинов перечислил города, где, где по мнению мусульман, наблюдается дефицит мечетей.

“Больше всего мусульманам не хватает мечетей во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Сочи и Калининграде”, – приводит слова Дамира Мухетдинова сайт ДУМ РФ. Эту речь он произнес во время заседания пленума Духовного управления мусульман России, в котором приняли участие около 40 человек.

“Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро. К таковым относятся Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Липецк, Сочи, Ростов-на-Дону”, – заявил Мухетдинов.