Министерство природных ресурсов и экологии России обнародовало список городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. Согласно предоставленным данным, город Липецк не вошёл в указанный список.

Областной центр является одним из 12 городов – участников федерального проекта «Чистый воздух», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология». В этих населённых пунктах рассчитывается ежемесячный мониторинг состояния атмосферного воздуха. По итогам июня в число городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха вошли Братск, Красноярск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Челябинск, Омск.

Как пояснили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, город Липецк не входит в список городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха за счёт реализации большого комплекса мер по снижению уровня загрязнения воздуха, внедрения новых технологии, модернизации промышленных производств.

В первую очередь это крупнейшие предприятия города: ПАО «НЛМК», АО «Липецкцемент», ПАО «КВАДРА», МУП «ЛиСА». Например, на ПАО «НЛМК» продолжена установка высокоэффективного оборудования по очистке отходящих газов, в 2022 году планируется завершение работ реконструкции конвертеров №2,3 с газоотводящими трактами и сооружение системы улавливания и очистки неорганизованных выбросов в конвертерном цехе №2, а так же установка высокоэффективного рукавного фильтра при капитальном ремонте доменной печи №4.

Предприятием АО «Липецкцемент» в текущем году запланировано оснащение цементной мельницы №6 современным энергоэффективным сепаратором. Уже произведена закупка оборудования для установки сепаратора, в настоящее время оборудование доставлено и размещено на территории предприятия. Выполнение данного мероприятия позволит снизить выбросы пыли на 36 тонн.

Всего за период реализации национального проекта «Экология» на 13 тысяч тонн снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Липецке, в том числе почти на две тысячи тонн – приоритетных загрязняющих веществ.

«Вопросы экологии находятся в безусловном приоритете областной власти. Мы прилагаем максимум усилий для сохранения природы и улучшения качества воздуха. Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.