Стилизованные фотозоны и герои сказок появятся в Липецке накануне нового года. Областной центр обновит праздничное оформление на площадях Петра Великого и Ксении Константиновой, сообщает пресс-служба липецкой мэрии.

На площади Петра Великого ёлка разместится на фонтане. Её установят на металлический каркас, который защитит оборудование водного комплекса. От макушки дерева раскинется шатёр с тёплым белым светом. Неподалёку смонтируют «Русскую горку», перила и каркас которой должны быть украшены светодиодной лентой. Вокруг памятника Петру Первому планируют разместить праздничные растяжки, осветительные столбы и детскую карусель, а также оформить фотозоны в стиле сказки «Алиса в стране чудес». По проекту на площади появятся Чеширский кот, Кролик с часами и заколдованный лес из живых елей, наряженных светодиодными гирляндами. Деревья закрепят в специальных тумбах-подставках.

На площади Ксении Константиновой, которая находится в микрорайоне Свободный Сокол, также появится праздничная ель, а ещё – видеостойка с функцией дополненной реальности. При наведении камеры мобильного телефона на площади под музыкальное сопровождение будут гулять анимированные сказочные герои. Липчане смогут не только сфотографироваться с ними, но и поиграть в режиме онлайн.

Согласно техническому заданию, при успешном проведении аукциона монтажные работы на обеих точках подрядчик должен выполнить до 22 декабря.