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Липецк оказался на 9-м месте среди городов с самым опасным воздухом

4 минуты назад
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Роспотребнадзор ранжировал города-участники федерального проекта “Чистый воздух” по степени негативного влияния воздуха на жителей, сообщает “РИА Новости”.

Городом с самым опасным воздухом вице-премьер Виктория Абрамченко назвала Челябинск.

По совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов 12 городов-участников федерального проекта расположились следующим образом:

  1. Челябинск,
  2. Нижний Тагил,
  3. Магнитогорск,
  4. Норильск,
  5. Новокузнецк,
  6. Омск,
  7. Красноярск,
  8. Череповец,
  9. Липецк,
  10. Братск,
  11. Чита
  12. Медногорск.

Виктория Абрамченко напомнила, что в этих 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году.

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