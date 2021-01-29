Роспотребнадзор ранжировал города-участники федерального проекта “Чистый воздух” по степени негативного влияния воздуха на жителей, сообщает “РИА Новости”.

Городом с самым опасным воздухом вице-премьер Виктория Абрамченко назвала Челябинск.

По совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов 12 городов-участников федерального проекта расположились следующим образом:

Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита Медногорск.

Виктория Абрамченко напомнила, что в этих 12 городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха необходимо снизить совокупный объем выбросов не менее чем на 20% уже к 2024 году.