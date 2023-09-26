Липецк подтвердил звание самого бегающего города – на этот раз в онлайн-забеге «Добавь энергии родному городу». В нем приняли участие около 3000 липчан. К акции присоединились активные жители города, «Спортивное беговое сообщество», учреждения образования, спортивные школы, городской детско-юношеский центр «Спортивный» и спортивные учреждения. Участники преодолели дистанцию в три километра. Результаты фиксировались в мини-приложении «Бег» ВКонтакте. Так были выявлены победители. Их всего пять в соответствии с масштабом городов – Тюмень, Армавир, Новокузнецк, Котовск и Липецк – в категории «В». «Прекрасно, что липчане выбирают спорт и активно присоединяются к массовым физкультурным акциям. Позитивный настрой, поддержка инициатив на пользу и имидж города – за это стоит сказать спасибо нашим жителям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Программа «Пять шагов для города» разработана Госкорпорацией ВЭБ.РФ совместно с КБ «Стрелка» на основе масштабного социологического исследования по изучению ценностей, запросов и повседневных практик использования городского пространства и сервисов молодежью. Простым языком – это пять шагов к созданию города своей мечты, к которому должны присоединиться жители. Задача программы – позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья. Участники –378 городов России.