Завершена поставка новых односекционных трамваев для Липецка благодаря федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего городу передано 46 машин. Трамваи из первых партий уже прошли обкатку. Доставленные 17 апреля – будут готовы к эксплуатации в ближайшие месяцы.

Полная вместимость вагона составляет 170 человек, сидячих мест – 32, салоны оборудованы кондиционерами, Wi-Fi, электронными табло, USB-зарядками. Техника произведена на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Весь подвижной состав и оборудование, которое используется при обновлении городского электрического транспорта в регионах, отечественного производства. Сравнительный анализ показал, отечественный подвижной состав не только дешевле импортного, также у трамваем ниже уровень шума и выше скорость движения.

Проект обновления трамвайной сети Липецка реализуется в рамках комплексной программы развития городского электрического транспорта при финансовой поддержке ВЭБ.РФ. Программу курирует заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко. В соответствии с поручением Правительства ВЭБ.РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также её координатора. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 млрд рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 млрд рублей, включая средства Фонда национальном благосостояния России. Проект реализуется в рамках концессионного договора, подписанного между руководством региона и компанией «Мовиста Регионы Липецк». Механизм концессии позволяет снизить финансовую нагрузку на региональный бюджет при сроке кредитования 20 лет.

По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Модернизация трамвайного сообщения позволит связать новые микрорайоны Липецка с Левобережьем, где расположены крупные промышленные предприятия. Планируется реконструкция 40,8 км и строительство 5,2 км трамвайных путей, ремонт депо и модернизация контактной сети.

«Трамваи очень нужны большим загруженным транспортом городам. Они позволяют существенно улучшить мобильность жителей и решить проблему пробок общественного транспорта в часы пик», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.