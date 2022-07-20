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Областной центр до конца лета получит первую партию новых автобусов. Техника приобретается в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Первый транш составил 500 млн рублей. Эти средства направляются на покупку 25 автобусов. Контракт администрация города заключила с Ликинским автобусным заводом.

Второй транш на закупку очередной партии автобусов Липецк получит в следующем году. Всего в рамках федерального проекта «Чистый воздух» областному центру выделено 1,3 млрд рублей.

«Полученные средства позволят нам решить сразу несколько важных для областного центра задач, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Обновление общественного транспорта положительно скажется на экологии и позволит улучшить качество пассажирских перевозок».