Новые газомоторные автобусы «ЛиАЗ» прибыли в Липецк по федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Поставку 46 транспортных средств осуществила московская компания «Техинком – Экспресс», признанная победителем электронного аукциона. Автобусы уже принимает муниципальное унитарное предприятие «Липецкий пассажирский транспорт» и вскоре выпустит их на маршруты.

«Липецк продолжает переходить на экологичный транспорт. За последние несколько лет городской автопарк значительно обновился. Очередная партия газомоторных автобусов – это еще один шаг к улучшению экологии в областном центре», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Все 46 автобусов вместимостью 108 человек работают на газомоторном топливе и соответствуют пятому экологическому классу. Они полностью низкопольные, с просторной площадкой, которая позволяет одновременно разместить детскую и инвалидную коляски, и местом для провоза собаки-поводыря. Транспорт оснащен кондиционером, системой видеонаблюдения, электронными табло, датчиками подсчета пассажиров, механической аппарелью, кнопками связи с водителем и электронной системой «книлинг», позволяющей наклонять кузов со стороны дверей на семь градусов во время остановки. Кроме того, изготовитель установил в салонах медиа-экраны, usb-зарядки, также есть система звуковой ориентации над передней дверью, которая поможет ориентироваться слабовидящим пассажирам.

Экономия, которая сложилась в результате торгов, а это 150 млн рублей, позволит приобрести в 2023 году еще девять газомоторных автобусов, отметили в мэрии.