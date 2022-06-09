Сегодня Россия отмечает 350-летие со дня рождения императора Петра Первого. Праздничные мероприятия проходят по всей стране. Присоединился к ним и Липецк – город, чья история неразрывно связана с именем великого правителя.

Серию торжеств открыла церемония возложения цветов к памятнику Петру Великому на площади, носящей имя императора. Участие в ней приняли вице-губернатор Константин Востриков, Герой России, заместитель председателя областного Совета депутатов Владимир Богодухов, вице-мэр Анна Шамаева, капитан первого ранга, председатель регионального Совета ветеранов военно-морского флота Леонид Гусев, председатель Совета ветеранов Липецкой области Леонид Рощупкин, ветераны, общественники, кадеты, учащиеся морских классов и неравнодушные липчане.

Следующая праздничная локация – Нижний парк. Здесь играл оркестр Липецкого Дома музыки, прогуливались джентльмены и дамы в старинных костюмах, а пространство у фонтана «Липа» украсили экспонаты выставки, посвящённой 350-летию Петра Первого. Её подготовили члены областного краеведческого сообщества. На стендах представили информацию об истории Липских железоделательных заводов, их вкладе в создание российского флота и других ключевых событиях эпохи.

Неподалёку, рядом со зданием бювета, установили скульптуру «Курортница». Сегодня состоялось её открытие, которое предварял театрализованный пролог – зрителям рассказали о создании и развитии Липецкого курорта. Автор скульптуры – народный художник России и почётный гражданин Липецка Юрий Гришко.

Отмечать 350-летие со дня рождения императора Петра Великого Липецк планирует три дня – с 9 по 11 июня. 10 июня липецкий историко-культурный музей приглашает всех желающих на «Пикник Петра I», который состоится с 17:00 до 21:00 в Нижнем парке у Путевого Дворца. 11 июня самых активных горожан приглашают на спортивный фестиваль «Петровские баталии». В 15:00 на площадке у фонтана «Липа» в Нижнем парке состоится выступление представителей силового экстрима – «Федерации Стронгмена России». В 17:00 у сцены Нижнего парка развернётся проект «Кубарь». Липчан ждёт реконструкция традиционных народных игр – крокет, воркаут, городки, товарищеские матчи по настольному теннису, а также показательные выступления военно-патриотических клубов, мастер-классы, творческая программа и розыгрыш призов.

Напомним, считается, что именно Пётр Первый основал Липецк в 1703 году. По его указу в начале XVIII века были построены Липские железоделательные заводы, которые и дали жизнь нашему городу. Сегодня в областном центре сохранилось множество петровских мест, так или иначе имеющих отношение к императору. Это Путевой Дворец, Комсомольский пруд – бывшее водохранилище, которое крутило заводские колеса Верхнего Липского завода, памятник в виде корабля Петровской эпохи, оттиск руки императора и другие знаковые объекты.