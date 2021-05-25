Липецк может стать столицей детского туризма. Областной центр участвует в конкурсе, инициированном Ростуризмом и проектным офисом РСТ по детскому туризму. К участию приглашались все российские города без учёта количества проживающих в них жителей и административного статуса. Имя победителя станет известно 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Город-победитель будет объявлен столицей детского туризма 2021 года. Осенью в нём пройдёт фестиваль, в ходе которого проведут презентация новых маршрутов, ярмарку инвестиционных проектов в сфере детского туризма (лагеря, санатории, многофункциональные комплексы), конференции, семинары и мастер-классы на тему детского туризма.

«Мы стараемся развивать различные виды туризма. В Липецкой области находятся яркие достопримечательности, проводятся зрелищные фестивали, которые известны на всю страну. У нас разработано свыше сотни туристических маршрутов. Областная власть поддерживает интересные и перспективные идеи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.