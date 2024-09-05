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Липецк претендует на титул Молодёжной столицы России

14 минут назад

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Липецк поборется за статус молодежной столицы России – 2025. Город вошел в итоговый список номинантов на это звание в числе еще 16 городов:  Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Пермь, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь,Псков, Томск, Иловайск. 

Статус «Молодёжная столица России» присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и субъекта. Заявки конкурсантов будут оценивать эксперты Росмолодежи, финалистов назовут в ближайшее время.оддержал наш любимый город и оставить комментарий в социальной сети.

«В Липецкой области больше 270 тысяч молодых людей. Это активные и целеустремленные люди. Они совершают научные открытия и занимаются разработками в самых разных сферах, активно участвуют в благотворительности и волонтерстве. Побеждают в конкурсах, путешествуют и творят. Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах, выигрывает федеральные гранты.  Будем поддерживать нашу молодежь и дальше и вместе реализовывать новые идеи», – сказал Игорь Артамонов.

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