Липецк поборется за статус молодежной столицы России – 2025. Город вошел в итоговый список номинантов на это звание в числе еще 16 городов: Хабаровск, Новокузнецк, Омск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Сыктывкар, Иваново, Пермь, Мелитополь, Анадырь, Рязань, Мариуполь,Псков, Томск, Иловайск.

Статус «Молодёжная столица России» присуждается российскому городу за выдающиеся достижения и планы по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и субъекта. Заявки конкурсантов будут оценивать эксперты Росмолодежи, финалистов назовут в ближайшее время.оддержал наш любимый город и оставить комментарий в социальной сети.

«В Липецкой области больше 270 тысяч молодых людей. Это активные и целеустремленные люди. Они совершают научные открытия и занимаются разработками в самых разных сферах, активно участвуют в благотворительности и волонтерстве. Побеждают в конкурсах, путешествуют и творят. Наша молодежь активно участвует во Всероссийских молодежных конкурсах, выигрывает федеральные гранты. Будем поддерживать нашу молодежь и дальше и вместе реализовывать новые идеи», – сказал Игорь Артамонов.