13 сентября через Липецк проедут участники автопробега «Линия фронта». Его проводит ДОСААФ России совместно с Союзом городов воинской славы при поддержке Министерства просвещения РФ. Автопробег стартовал 11 сентября на Поклонной горе в Москве. Колонна с гуманитарной помощью проедет через два города-героя — Москву и Керчь, а также через девять городов воинской славы и 11 региональных отделений ДОСААФ России: Москва – Тула – Орел — Курск – Белгород – Старый Оскол – Воронеж – Ростов-на-Дону – Анапа – Керчь – Симферополь – с. Перекоп (Республика Крым). Всего участники проедут 3670 км.

Липчане передадут партию гуманитарной помощи участникам автопробега. В сборе приняли участие структурные подразделения регионального отделения ДОСААФ России и Липецкое региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Вся гумпомощь в этот раз предназначена для 45 бригады спецназа ВДВ ВС России.

На борт военного грузового автомобиля, который приедет в Липецк из Тулы, будет передано три тонны питьевой воды, 114 пар резиновых сапог, 34 литра сока, аптечки и наборы средств для личной гигиены. Кроме того, 160 тысяч рублей, собранных в РО ДОСААФ России для автопробега «Линия фронта», были перечислена в Центральный Совет ДОСААФ России для приобретения квадрокоптера.

«Липчане никогда не оставались в стороне. Мы одними из первых приняли у себя жителей, прибывших в Липецкую область из ДНР и ЛНР, и сейчас оказываем помощь в восстановлении Донбасса, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.