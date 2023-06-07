Липецк признан беговой столицей России 2023 года по итогам полумарафона «Забег.рф». В Липецке было 4000 участников забега, которые показали лучший результат в России, набрав 29,34 итоговых зачетных балла. Данный показатель высчитывался исходя из следующих показателей: средней дистанции, преодоленной всеми участниками субъекта, соотношению участников «Забега.рф» к его населению, а также по средней скорости бега. На втором месте оказался Магадан, он набрал 27,45 балла, на третьем — Санкт-Петербург, у него 21,55 балла

В разные годы беговыми столицами уже становились: Казань (2017 и 2018), Владивосток (2019), Нижний Новгород (2020 и 2022) и Санкт-Петербург (2021). Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

«Липецкое беговое сообщество зародилось всего пять лет назад, а сегодня наш город признали Беговой столицей России. Времени прошло мало, а путь проделан огромный – от организации забегов и маршрутов их проведения до количества людей, занимающихся бегом. Создаётся необходимая для соревнований инфраструктура, появляются беговые дорожки, реконструируются пришкольные стадионы. Ни один объект не пустует. Это здорово. Массовые соревнования помогают развивать массовый спорт. А ещё привлекают туристов. Прошедший на выходных полумарафон собрал более 4000 бегунов из 181 города. Липецк был полон гостей. И я не сомневаюсь, что они приедут снова. Поздравляю всех атлетов нашего региона, команду, которая делает для нас крутые старты, а также всех жителей города. Это наша общая победа!» — сказал губернатор Игорь Артамонов.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел в воскресенье, 4 июня, во всех регионах России. На выбор участникам предложили четыре дистанции — 1, 5, 10 или 21,1 км. В этом году полумарафон вышел за пределы РФ и приобрел статус международного. К забегу присоединились КНР, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. В этих странах он прошла под названием One Run.