На одном из главных новогодних городских пространств Липецка – площади Петра Великого – начался демонтаж иллюминации и тематических украшений.

В первую очередь подрядчик снимает гирлянды, закреплённые по периметру пространства между световыми столбами, и убирает украшения живых елей, которые напоминали сказочный лес. Следующим этапом станет демонтаж световых опор, шатра, фигур Чеширского кота и Белого кролика, горки и карусели. В последнюю очередь специалисты разберут главную ёлку города.

— Планируем, что демонтаж завершится к концу февраля. Фигуры, гирлянды и инсталляции отправятся на хранение на склад. Там подрядчик проведёт их обследование, при необходимости – отремонтирует и подготовит к следующему сезону, — сообщили в управлении главного смотрителя.

В ближайшие дни начнутся работы и на площади перед спорткомплексом «Звёздный». Здесь специалисты сначала планируют убрать новогоднюю ель, а затем приступить к разбору фотозон и световых украшений.

Стоит отметить, что на остальных городских пространствах демонтаж уже завершён. Специалисты убрали светодиодные композиции и ёлки из разных районов Липецка.