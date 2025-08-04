Липецк стал площадкой для диалога о перспективах ремесленной отрасли в ЦФО

Первый межрегиональный фестиваль «Липецкие ремёсла» объединил больше 100 мастеров из Центрального федерального округа: Липецкой, Московской, Воронежской, Тамбовской областей, а также из Санкт-Петербурга и Саратова.

В первый день фестиваля, 1 августа, в Центре управления регионом состоялась стратегическая сессия, посвященная перспективам развития ремесленной отрасли в регионе. В дискуссии приняли участие представители органов власти, лидеры бизнес-сообщества Липецкой области, мастера-ремесленники. Были рассмотрены вопросы поддержки традиционных промыслов, развития инфраструктуры для ремесленников и создания благоприятных условий для роста отрасли.

В конце 2024 года при Липецкой торгово-промышленной палате создан Комитет по регулированию ремесленной деятельности. Он стал связующим звеном для мастеров-ремесленников со всеми уровнями власти, которые оказывают помощь в организации и участии в ярмарках и выставках, в том числе и всероссийских. Создание культурного пространства «Липецкие ремёсла» при поддержке Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес» стало важной площадкой для развития межсекторного взаимодействия бизнеса, культуры и власти, повышения конкурентоспособности местных производителей. Продукция ремесленников не ограничивается сувенирами для туристов, а включает повседневные товары – текстиль, предметы быта, а также изделия премиум-сегмента с авторским дизайном.

Перед ремесленниками сегодня стоят актуальные вызовы – это сложности с маркировкой «Честный знак» для малых производителей, сбыт продукции, аренда торговых площадок». Комитет продолжит работу над созданием благоприятных условий для развития отрасли, включая диалог с властями по вопросам регулирования и поддержки. Мастера ручного труда предлагают разработать региональный закон о ремесленной деятельности с преференциями для производителей штучного товара, создать региональный реестр ремесленников.

В рамках стратегической сессии было заключено соглашение о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Российская муниципальная академия» и Липецкой торгово-промышленной палатой. Оно станет важным этапом в решении актуальных вопросов отрасли. Среди ключевых направлений совместной работы: стимулирование ремесленной деятельности, разработка эффективных механизмов поддержки мастеров, помощь в продвижении на новые рынки. В планах – конкурсы, гранты и помощь в выходе на федеральный рынок, подчеркнула генеральный директор «Русского национального ремесленного дома» и советник президента Российской муниципальной академии Олеся Соловьёва.

«Выход на межрегиональный уровень в любой сфере – это показатель, что на уровне области уже есть успехи и достижения, которые достойны масштабирования, и есть желание и потребность находить новые подходы для дальнейшего развития. Форумы и фестивали в этом случае – прекрасная возможность для обмена практиками между территориями и начала совместных проектов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Главной площадкой фестиваля стал городской парк «Быханов сад» в Липецке. 2 и 3 августа с 11:00 до 18:00 там работала выставка-ярмарка с изделиями мастеров-ремесленников, фермеров и цветоводов из регионов ЦФО. Фестиваль организован центром «Мой бизнес» Липецкой области совместно с Липецкой ТПП при поддержке администрации города Липецка по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».