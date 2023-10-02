Подведены итоги второй всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», организатором которой выступило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. В течение нескольких месяцев участники проекта по всей стране пользовались экологичными видами передвижения вместо автомобилей. Липецк вошёл в тройку лидеров. Глава города Евгения Уваркина получила диплом за звание «Велостолица», а жительница Липецка Анна Павлова награждена смарт-часами в номинации «Самый активный велосипедист».

Всего к акции присоединились 57 регионов и 103 города страны. Активисты фиксировали маршруты с указанием количества километров в социальных сетях с #Выбираючистыйвоздух. Липчане суммарно преодолели 140623 километра. Если учитывать, что длина экватора Земли около 40 тысяч километров, можно сказать, что липчане 3,5 раза обогнули планету.

«Липчане не первый раз демонстрируют свою приверженность активному образу жизни. А в этот раз они показали и свое отношение к экологической повестке. В регионе проводится масштабная модернизация промышленных объектов. За период реализации федерального проекта «Чистый воздух» удалось сократить выбросы загрязняющих веществ на 14 тысяч тонн, количество жалоб на загрязнение атмосферного воздуха в Липецке сократилось почти в три раза», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.