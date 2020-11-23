Липецк светится по-новогоднему уже на 70 процентов

Монтаж новогодней иллюминации в Липецке к сегодняшнему дню выполнен на 70 процентов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Сотрудники «Липецкгорсвета» продолжают установку праздничных украшений областного центра. Бригады трудятся на Петровском спуске, в сквере рядом со стадионом «Металлург» и на территории у Комсомольского пруда.

На каскаде фонтанов на Петровском спуске уже установили светодиодные композиции и приступили к пусконаладочным работам.

– Часть светодиодов вышла из строя. Сейчас мы проводим замену. Всего планируем обновить порядка 30 метров синей и 30 метров белой подсветки, – пояснили сотрудники муниципального предприятия.

Работы в сквере рядом с улицей Ворошилова завершены. Здесь установили арочные композиции «Часы» и «Зимний узор». В ближайшие дни их подключат к сети и проверят работоспособность.

Сегодня, 23 ноября, рабочие также приступили к установке светодиодных композиций в районе Комсомольского пруда. Их будет четыре – «С Новым годом!», «Уличный фонарь», «Снеговики оркестр», «Карета». После завершения монтажа инсталляции ждёт проверка, если она выявит перегоревшие лампочки, их заменят.

Световые композиции и малые архитектурные формы уже установили на улицах Зегеля, Советская, Ленина, Первомайская, Белана, в парке «Быханов сад». Кроме того, отремонтированы элементы монумента «Танк» – рабочие заменили светодиоды и ленты дюралайта.

Одновременно бригады муниципального предприятия продолжают замену и ремонт ламп наружного освещения. На прошлой неделе эти работы проводились на улицах Первомайская, Стаханова, Свиридова, Терешковой, Грибоедова, Пожарская, Свердлова и других. Дополнительные опоры освещения установили на улице Крайняя в Подгорном.