Липецк участвует в конкурсе «Культурная столица 2027 года»

Народное голосование конкурса «Культурная столица 2027 года» может выиграть Липецк. Поддержать областной центр можно на сайте. Для голосования нужна подтверждённая запись на Госуслугах.

Почётное звание «Культурная столица года» ежегодно присуждается одному из городов РФ. В конкурсе участвуют инициативные команды, представляющие города-административные центры субъектов России, а также любые города или агломерации с населением не менее 200 тысяч человек, сообщается на официальном сайте конкурса.

Конкурс проводится в два этапа. По итогам первого формируется список из восьми городов-финалистов, команды которых готовят заявки второго этапа и представляют свои информационно-творческие презентации на итоговом мероприятии. На Госуслугах проводится «Народное голосование» за города-претенденты, результаты которого учитываются экспертами при определении официального победителя конкурса. Победитель народного голосования награждается в отдельной номинации.

По итогам экспертного этапа конкурса определены восемь городов-финалистов: Вологда, Новосибирск, Ульяновск, Сочи, Челябинск, Ставрополь, Калуга и Рязань. Народное голосование продолжается и открыто для всех городов-участников. Его результаты учитываются экспертами при выборе официального победителя конкурса, а также формируют отдельную номинацию – «Победитель Народного голосования», в которой шанс на победу сохраняет каждый город.

«Это наш шанс вписать имя родного города в культурную историю страны. Поддержим Липецк всем регионом!», – призывает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Впервые конкурс был проведен в 2023 году. Победителями были названы города: Нижний Новгород на 2024 год, Грозный на 2025 год и Омск на 2026.