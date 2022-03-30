Дистанционно подать заявление о зачислении ребенка в школу родители липецких будущих первоклассников, постоянно или временно зарегистрированных на закрепленной за школой территории, а также тех, чьи братья или сестры уже учатся в данной школе, смогут с 1 апреля до 30 июня.

Единую форму подачи заявки для родителей разработали Минцифры и Минпросвещения. Для заполнения заявки на портале госуслуг родителям нужно ввести свои паспортные данные и номер свидетельства о рождении ребенка, указать положенные семье льготы. Они могут выбрать номер школы, куда хотят зачислить дошкольника, внести сведения о его братьях и сестрах.

Зачисление детей, постоянно или временно зарегистрированных на закрепленной за школой территории, в первый класс будет проходить с 1 по 3 июля. Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, то они смогут подать заявку с 6 июля по 5 сентября. Отнести документы в школу будет нужно после подачи онлайн-заявления, а сообщение о том, что ребенка зачислили в выбранное учебное заведение, появится в личном кабинете на госуслугах.

Также подать документы на прием в первый класс можно лично в школе. Если родители не может прийти в указанные в графике часы, о другом времени посещения можно договориться по телефону. Еще один способ направить документы — портал государственных и муниципальных услуг Липецкой области. В этом случае ответственный сотрудник школы по телефону или электронной почте назначит время, в которое один из родителей сможет принести в школу оригиналы документов.