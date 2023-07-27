Сегодня в рамках IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна» подведены итоги расчета Индекса цифровизации городского хозяйства – «IQ городов» – по итогам 2022 года. Индекс оценивается в четырех категориях: крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры. По итогам 2022 года в ТОП-10 категории «Крупные города» вошел Липецк.

«В принятой Правительством России до 2030 года Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вопросы цифровой трансформации занимают одно из важнейших мест. Реализация всех планов возможна только при большой личной вовлеченности и синхронной работе руководителей государственной власти и местного самоуправления, представителей бизнеса и некоммерческого сектора, а также постоянного совершенствования существующей системы взаимодействия. Это помогает экономить и планировать ресурсы, ставить четкие задачи и контролировать их выполнение», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Основным инструментом реализации поставленных целей является широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре.

«В Липецкой области на всех уровнях есть понимание, что цифровая трансформация — неотъемлемая часть современной жизни. Во всех отраслях и сферах жизни внедряются современные сервисы и инструменты, которые не только упрощают многие процессы, но и позволяют сделать их прозрачными, значительно улучшают качество, минимизируют ошибки — одним словом, оптимизируют», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.