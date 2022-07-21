На официальном сайте Минстроя России опубликован официальный рейтинг уровня цифровой трансформации городского хозяйства России за 2021 год. Значение Индекса IQ Липецка достигло 61,33 балла из 120 возможных. Годом ранее оно составляло 43,35 балла.

Оценка производилась по 47 показателям, разделенным на 10 направлений (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи).

Принятая методика расчета индекса IQ городов предполагает деление городов на четыре группы по численности населения по аналогии расчета индекса качества городской среды: крупнейшие города (от 1 миллиона) – таких городов всего 15, крупные города (от 250 тысяч человек до миллиона) – 63 города, большие города (от 100 до 150 тысяч человек) – 93 города и 20 городов с населением менее 100 тысяч человек.

Липецк оказался в ТОП-20 крупных городов, где первое место заняла Тюмень. Специалисты отметили сразу несколько местных проектов: «Систему мониторинга вывоза ТБО», «Единую платформу видеоаналитики», «Геоинформационную систему», Единую диспетчерскую службу и ряд других. «Мы стремимся к тому, чтобы качественной связью и доступом к сети были обеспечены люди во всех населённых пунктах региона. Жители должны иметь доступ к современным цифровым сервисам. От этого во многом зависит уровень и качество жизни», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Елец вошел в группу «Большие города», а индекс IQ по итогам 2021 года составил 51,62, в 2020 году он был 44,27. Кроме того, проект Липецкой области занял 14 место среди 20 победителей всероссийского конкурса лучших муниципальных практик ежегодно проводимого Минстроем России.