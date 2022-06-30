Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru опубликовал рейтинг городов Центрального федерального округа для летнего отдыха в этом году, куда вошел и Липецк. Одним из самых популярных направлений бронирования жилья стал областной центр, сообщили в управлении культуры и туризма региона.

Этим летом существенно увеличился поток туристов в нашу область. Липецк занимает третье место в рейтинге сервиса. Гостиницы бронируют в основном на одну ночь, однако областной центр опережает по спросу Орел, Тулу, Белгород, Владимир, Суздаль, Тарусу и Калугу.

Правительство Липецкой области уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. «И в областном центре, и в районах активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.