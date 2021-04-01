Сегодня по инициативе спикера Липецкого горсовета Александра Афанасьева состоялся телемост “Липецк-космодром Байконур”. На прямую связь с представителями космодрома вышли кадеты из школы №14, Александр Афанасьев и представитель пилотажной группы «Соколы России» Игорь Басов.

Перед началом видеосвязи ребятам рассказали о первом человеке, побывавшем в космосе, о самом Байконуре и провели виртуальную экскурсию по музею космонавтики.

Поздравление с 60-летием первого полета человека в космос от спикера принимали сотрудники филала АО “ЦЭНКИ- Космический центр «Южный». Люди, которые обеспечивают работу космодрома Байконур в целом: организуют и контролируют испытания ракетно-космической техники; обеспечивают подготовку и сам пуск ракет «Союз» и «Протон», принимают телеметрическую информацию с борта ракет космического назначения на старте и в полете; обеспечивают безопасность космодрома и пуска ракет, и, так называемый, «стреляющий» – именно он отдает команду «Пуск».

– Поздравляю вас, друзья, с такой знаменательной датой. Ваша работа значима не только для космической отрасли, но и для всего человечества. Спасибо за ваш труд и мы очень гордимся тем, что наш советский человек, Юрий Гагарин, был первым в космосе. Что Россия по-прежнему является лидером в космической отрасли, и в этом большая ваша заслуга. Встреча с вами сегодня очень важна для наших кадетов, будущих защитников Родины. Впереди у них серьезное решение – выбор будущей профессии. Возможно, эта встреча станет для кого-то из них судьбоносной, и через несколько лет ребята станут вашими коллегами, – обратился к руководству космического центра «Южный» Александр Афанасьев.

– Липецк тоже внес свой вклад в покорение космоса. Наш авиацентр считается кузницей кадров для военно-воздушных и ракетных войск. Здесь прошли подготовку 14 космонавтов, в том числе Герман Титов и Алексей Леонов. Поздравляю вас с Днем космонавтики, и желаю успехов во всем! – отметил Игорь Басов.

Почему на ракете «Протон» не запускают космонавтов? Верите ли вы в инопланетян? Как можно устроиться в Байконуре на работу? Хотели бы специалисты космодрома побывать на орбите? Как долго ведется подготовка к пуску ракеты, и кто обеспечивает безопасность космонавтов, космодрома при проведении пусков? Что испытывает человек, который нажимает на кнопку «Пуск»? Видят ли космонавты с борта МКС наш город и видим ли мы МКС в ночном небе? Эти и другие вопросы задали школьники представителям Центра.

Спикер поинтересовался: какие традиции у сотрудников космодрома и космонавтов?

На Байконуре перед стартом космонавты и сегодня, как оказалось, смотрят «Белое солнце пустыни», посещают музейные домики Королева и Гагарина. А при выводе ракет на старт под колеса локомотива кладут монетки. Сотрудники космодрома сообщили ребятам, что Липецк из космоса виден очень хорошо, но чтобы сделать снимок нужна хорошая техника. Что подготовка ракеты на старте ведется 3-4 дня, над этим работают 1000 человек, а следующий пуск возможен не раньше, чем через две недели. О неземных цивилизациях «байконуровцы» прямо не ответили. Высказали надежду, что когда-нибудь эта встреча произойдет. Рассказали, что на Байконуре никогда не запускают ракеты 24 октября. По стечению обстоятельств именно в этот день в 1960 и в 1963 годах при испытаниях на Байконуре произошли катастрофы, где погибли люди, в том числе, маршал Митрофан Неделин. Рассказали представители Центра о своем быте, службе и работе, пригласили ребят не только на экскурсию, но и в свой коллектив – на землю и в космос.

– Мечтайте, ставьте перед собой цели, не ленитесь и хорошо учитесь! Тогда все у вас получится. Чтобы быть космонавтом не обязательно быть летчиком, у нас набирают отряды космонавтов. А чтобы работать на Байконуре, нужно закончить, например, МГТУ имени Баумана, Московский автомобильно-дорожный госуниверситет, Московский авиационный институт и другие вузы, где ведется подготовка специалистов для космической отрасли. Ждем вас в наших рядах, – сказал директор филиала АО «ЦЭНКИ» – КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Южный» Валинур Агишев.

Липецк с Байконуром были на связи почти час. Для обеих сторон это стало настоящим событием. Александр Афанасьев передал в дар музею космодрома книгу «Дорога в небо» об истории Липецкого авиацентра, Игорь Басов фотографию экипажа «Соколов России» с автографами летчиков. А с Байконура ребятам передали еду настоящих космонавтов.