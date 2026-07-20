Липецк ярко отметил День города

Липецк отметил 323-й год своего основания. Праздничные гуляния проводились во всех микрорайонах. Самые яркие локации разместились в центре. В Нижнем парке два дня проходили фестиваль «Липецкое городище» и ярмарка местных изделий – крафтовых сувениров и угощений. Здесь проводились мастер-классы, было много фотозон и других локаций с интересными активностями. На улице Фрунзе расположился гастроквартал – территория для сытного перекуса, а также выставка-продажа «Липецкие ремесла». Также три дня подряд вечера скрашивал фестиваль «Музыка на Комсомольском». В субботу прошел большой концерт, хедлайнером которого выступила приглашенная группа «PIZZA».

«Липецк – удивительный. Одни видят в нём промышленную мощь, силу огня и металла. Для других он навсегда запомнится прохладой парков и вкусом минеральной воды. А кто-то тепло улыбнётся, вспомнив аромат лип и уютный двор, где прошло беззаботное детство. Для каждого Липецк раскрывается по-своему, через личные истории и воспоминания. Здесь мы обретаем верных друзей, создаём семьи и чувствуем тепло родного дома. Куда бы ни забросила нас судьба, мы всегда стремимся вернуться сюда, пройти знакомыми улицами и обнять тех, кто дорог», – сказал в поздравлении с Днем города губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.