Накануне 60-летия первого полёта человека в космос в Липецке реализуют проект, посвящённый Юрию Гагарину. Идею воплощают в жизнь сотрудники модельной военно-исторической библиотеки имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова. В учреждении проходят лекции для детей.

Очередная встреча состоится 1 апреля. Школьники средних классов познакомятся с историей создания первых космических ракет и кораблей, с учёными и конструкторами космической техники, с тем, как готовились первые космонавты к космическому полёту. Главным героем беседы будет Юрий Гагарин. Биография первого космонавта планеты, его целеустремлённость, преданность делу, человеческие качества станут предметом тщательного анализа. Начало в полдень. Ещё одна встреча пройдёт онлайн. 13 апреля в 12:00 старшеклассников приглашают присоединиться к разговору о первом космонавте планеты.

Молодёжный лекторий «Подвиг Гагарина продолжается» является логическим продолжением работы «Центра космических знаний», действующего при областной юношеской библиотеке уже 20 лет. Цель лектория – пропаганда достижений нашей страны в области космических исследований, распространение исторических, научных и технических знаний, а также патриотическое воспитание молодёжи. Лекторий начал действовать в октябре 2020 года и предполагает рассмотрение более десяти тем. Одной из наиболее востребованных при общении с молодёжью стала «Пилотируемая космонавтика: липецкий след».

В лектории принимают участие учащиеся и студенты липецких школ, профессиональных училищ, техникумов и вузов. Широко используются интерактивные средства диалога, аудитория участников встреч расширяется.

Подключиться к прямому общению или просмотреть ранее прозвучавшие темы лектория можно, обратившись непосредственно в модельную военно-историческую библиотеку имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова. Адрес: г. Липецк, ул. Гагарина, д.75, телефон: 34-62-14, e-mail: wib-liplib@yandex.ru. Прямые трансляции можно посмотреть в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте. Протокол подключения в zoom 13.03.2021г. в 12:00: https://us05web.zoom.us/j/2318477687?pwd=OW81QTgyRlUrMkI3M3F

Идентификатор конференции: 231 847 7687

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