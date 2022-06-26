Уникальные открытки и исторические исследования можно увидеть на большой книжной выставке, которая открылась в библиотеке «Эрудит» в Липецке. Экспозиция «Ваш подвиг свят, Отечества сыны», посвящена 210-й годовщине со дня начала Отечественной войны 1812 года.

Памятная дата отмечается сегодня, в ночь с 23 на 24 июня 1812 года наполеоновская армия перешла границу России и по четырем мостам у Ковно (ныне город Каунас, Литва) начала переправу через реку Неман. Стремясь обеспечить стратегическую инициативу, Наполеон открыл военные действия без объявления войны.

«Экспозиция насчитывает три десятка книг с рассказами, повестями и научными работами, посвященными этой войне, – рассказали организаторы выставки. – Интересны исследования Якова Нерсессова, представившего биографии маршалов Наполеона Бонапарта и русских генералов 1812 года. В аннотации к его книге говорится, что раскрытие ярких талантов М.Б. Барклая-де Толли, А.П. Ермолова, М.А. Милорадовича, П.И. Багратиона да и самого М.И. Кутузова было бы невозможно без страшного исторического вызова, который в начале XIX века бросили им прославленные маршалы Франции».

Открытки художника Алексея Николаева, изданные в 1975 году, привлекали внимание искусствоведов. Алексей Николаев – автор серии рисунков к роману Льва Толстого «Война и мир». Его рисунок прост и реалистичен, композиции естественны и логичны, колористическая гамма строга, считают критики.

Выставка будет работать в течение месяца, впоследствии ее дополнит экспозиция солдатиков в форме русской армии 1812 года, выполненных жителем Липецка Владимиром Орловым.