Липецкая больница получила от НЛМК современный утилизатор

Современный утилизатор для безопасной переработки отходов безвозмездно передали липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и социальный партнер предприятия благотворительный фонд «Милосердие». Оборудование предназначено для термической дезинфекции опасных медицинских отходов путем обработки насыщенным паром под давлением. Раньше работники больницы для утилизации пользовались услугами специализированной компании.

Новое оборудование стоимостью более 2 млн рублей позволит проводить полное обеззараживание на месте. По мнению медиков, это снижает риск распространения инфекций при транспортировке медицинских отходов, что очень актуально при резком увеличении с начала года объемов накопления. После обработки на утилизаторе их можно перемещать как обычные коммунальные отходы.

«С начала пандемии мы стремимся максимально учесть все пожелания липецких клиник в поставке необходимого оборудования и средств защиты. В последние месяцы мы передали медикам дорогостоящие медицинские приборы, маски, костюмы, лекарственные препараты. Мы обязательно продолжим помощь нашим врачам», – сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

В последние месяцы НЛМК активно помогает бороться с распространением инфекции в регионе. По согласованию с региональными властями для больниц было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В клиники региона передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, 50 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, более 127 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование.

«Сегодня нашим врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области. Медицинские работники – герои нашего времени, и все мы это сейчас видим. Они являются главными творцами успеха в противодействии COVID-19, начиная с мер профилактики и до спасения больных в операционной. Врачи всегда были военнообязанными, и сегодня люди в белых халатах каждый день, как на войне. Они ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.