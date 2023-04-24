Операции по удалению опухолей головного и спинного мозга, хирургические вмешательства при дегенеративных заболеваниях позвоночника, гигантских дефектах черепа, травмах головного мозга, позвоночника, периферических нервов, межпозвонковых грыжах, операции при кровоизлияниях в головной мозг, обусловленных гипертонической болезнью, стали выполнять в этом году в отделении нейрохирургии Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 благодаря наличию современного оборудования. С его применением высококвалифицированными врачами выполнено более 95 таких операций за первый квартал 2023 года, сообщает управление здравоохранения Липецкой области.

В частности, произведено более 10 операций с использованием нейронавигации, которая позволяет хирургу работать с точностью до миллиметра, безопасно и эффективно оперировать даже в сложных анатомических условиях. Благодаря нейронавигации операции проводятся минимально инвазивным методом через небольшое отверстие в черепе. Нейрохирург может видеть положение хирургических инструментов в оперируемой области в трех проекциях на мониторе. Таким образом исключается угроза повреждения жизненно важных структур мозга пациента.

В раннем послеоперационном периоде пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей-реаниматологов и нейрохирургов в отделении реанимации и блоке интенсивной терапии, получают терапию согласно современным стандартам лечения. Для стабилизации состояния больным проводится ранняя реабилитация с использованием как медикаментозных, так и немедикаментозных методов лечения.

На данный момент в отделении нейрохирургии БСМП №1 развернуто 30 коек, в том числе в блоке интенсивной терапии – шесть. Всего в отделении нейрохирургии трудятся шесть врачей-нейрохирургов, 11 средних медработников и шесть – младших. Врачи проходят регулярное обучение в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. В мае 2023 года запланировано очередное обучение врачей-анестезиологов и реаниматологов на базе Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко – головного нейрохирургического учреждения Российской Федерации и ведущей нейрохирургической клиники мира.

«Мы продолжим обеспечивать медучреждения региона современным оборудованием, чтобы липчанам была доступна качественная помощь. При этом мы следим, чтобы техника оказывалась в умелых руках. Обязательное условие ее получения больницей – подготовка и обучение кадров работе на ней», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.