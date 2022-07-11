Хранители наследия императора Петра Великого собрались в Воронеже на ассамблею петровских музеев России. Липецкую область представили начальник управления культуры и туризма Ирина Кремнёва, директор областного краеведческого музея Евгения Смелова. В течение двух дней в Воронеже будут подводить итоги начального этапа деятельности Ассамблеи, анализировать проекты межмузейного сотрудничества петровских городов, а также практический запуск сети историко-культурных туристских маршрутов «Путь Петра Великого». Экспозиции подготовили Исторический музей, музей «Смоленская крепость» и музей-заповедник «Петергоф». Ассамблея объединяет музеи, чья история напрямую связана с Петром Великим, и призвана создать единую программу взаимодействия между крупными федеральными учреждениями, региональными, муниципальными музеями малых петровских городов. В состав Ассамблеи включены более 100 музеев 70 городов 31 региона, в том числе Липецкой областной краеведческий музей.

В его собрании представлены исторические раритеты, связанные с эпохой первого российского императора. Это плита с отпечатком ладони Петра Первого и топора, которая была отлита на Верхнем железоделательном заводе. В XVIII веке она размещалась при входе на завод, в XIX веке – над входом в ванное здание курорта «Липецкие минеральные воды».

В XIX веке на чугунолитейном заводе братьев Миловановых со знаменитой плиты была сделана копия в виде восьмигранного медальона, с одной стороны которого – рельефное изображение ладони, а с другой – надпись, поясняющая, что это «снимок с оттиска руки Петра Великого». Такие медальоны можно было купить на Липецких минеральных водах в память о городе. В наши дни — это большая редкость, сохранившаяся только в «петровских» музеях.

В 1956 году из фондов закрывшегося Лебедянского краеведческого музея в собрание редкой книги ЛОКМ поступило напрестоль­ное Евангелие XVII века, подаренное, по преданию, Петром I Троицкому монастырю Лебедяни. Четвероевангелие большого формата является памятником печатного и декоративно-прикладного искусства XVII века: напечатано «на александрийском целом листе» в 1689 году месяца августа, в количестве 150 экз. в Верхней типографии Кремля — личной типографии царя Федора Алексеевича, основанной в 1678 году.

Среди экспонатов музея и скульптура Петра I -авторское повторение памятника Петру I в Кронштадте. В 1856 году она была подарена Липецку тамбовским губернским предводителем дворянства Башмаковым и поставлена в Бюветном здании Липецких минеральных вод. В этом произведении Петр I представлен в образе героя-победителя.

Липчане могут увидеть портреты государя кисти неизвестных художников — это «Портрет Петра I», приобретенный в Москве инициатором создания Липецкого Петровского общества распространения научных и практических знаний, первым директором Народного музея Михаилом Труновым в 1909 году и «Портрет Петра I» конца XVIII века.

Среди картин художников, чьи имена известны липчанам — работа Евгения Сальникова «Петр I в кузнице» 1958 года. Картина написана студентом Московского художественного института им. Сурикова, уроженцем Липецка Сальниковым Е.П. Еще одна работа была создана в Липецке в 2001 году Виктором Лузановым — «Петр I встречает Ганнибала с иконой Петра и Павла, возвращающегося из Парижа».

В рамках Ассамблеи петровских музеев в театре драмы имени Кольцова открылись экспозиции «Петр Великий» государственного исторического музея и «Петровские крепости» государственного музея «Смоленская крепость». Еще две выставки откроются в дворцовом комплексе Ольденбургских – «Образцовые сады Петра Великого» и «Не для только забавы, но и для дела. История Ассамблей Петра Великого». Липецкая делегация обсудит сотрудничество в рамках 350-летия Петра Первого с другими регионами.