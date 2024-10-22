Липецкая делегация приняла участие в деловом форуме БРИКС, который состоялся 18 октября в Центре международной торговли Москвы. Важное событие прошло в преддверии саммита объединения, который стартует в Казани 22 октября. Повестка форума собрала более тысячи представителей деловых кругов, руководителей компаний, объединений предпринимателей, торгово-промышленных палат стран-членов БРИКС. Обсуждались вопросы взаимодействия в области финансов и инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, информационной, продовольственной безопасности, устойчивого развития.

Накануне форума прошло годовое заседание Делового совета БРИКС с участием национальных частей совета. Председателем российской части является президент ТПП РФ Сергей Катырин. Сергей Катырин отметил, что российские предприниматели полностью адаптировались к текущим экономическим условиям, обеспечивают полноценные бизнес-процессы. Высокие результаты в экспортной деятельности показывает ряд регионов, в числе которых Липецкая область.

В ходе заседания был принят годовой отчёт с итогами работы за прошедший год, а также наиболее актуальные предложения бизнес-сообщества БРИКС по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества. Президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов и первый вице-президент Липецкой ТПП, начальник Центра поддержки экспорта Липецкой области Василий Гольцов приняли участие в заседаниях рабочих групп по торговле и инвестициям, по агробизнесу.